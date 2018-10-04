В питерской подземке играет динозавр-рокер

Панк-рок ледникового периода. Музыкант-динозавр обнаружен в подземном переходе Купчино в Питере. Он играет на гитаре, собирает за свой талант деньги.

Прохожим такой креатив явно по душе. В его корзину часто кидают монеты и даже крупные банкноты.