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В питерской подземке играет динозавр-рокер
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В питерской подземке играет динозавр-рокер 

Рамблер 9 часов назад
Панк-рок ледникового периода. Музыкант-динозавр обнаружен в подземном переходе Купчино в Питере. Он играет на гитаре, собирает за свой талант деньги.
Прохожим такой креатив явно по душе. В его корзину часто кидают монеты и даже крупные банкноты.
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