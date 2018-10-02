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Башенный кран рухнул во время непогоды в Краснодаре
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Башенный кран рухнул во время непогоды в Краснодаре
Рамблер
6 часов назад
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Обрушившаяся на
Краснодар
непогода — холодный ливень сопровождался крупным градом и сильным ветром — привела к падению башенного крана. Его оператор, как отмечает "Типичный Краснодар", погиб.
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