Фотоловушка засняла рабочие будни российского бобра

Фотоловушка сняла рабочие будни российского бобра. На кадрах видно, как животное трудится по ночам.

Это видео сейчас активно обсуждается в Сети. Подробнее — в сюжете телеканала Москва 24.