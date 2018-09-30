Тайфун «Трами» парализовал авиасообщение в Японии 

Неспокойно и в Японии. Там тайфун "Трами" парализовал авиасообщение. Из-за штормового ветра, который вплотную приблизился к югу страны, отменили более 1000 рейсов. В ближайшие часы удар стихии примет префектура Окинава. Там уже есть пострадавшие. Травмы получили не менее 50 человек. Ветер, вызванный приближением тайфуна, сбивал людей с ног. Некоторые попали в больницы с порезами от выбитых из окон и витрин стекол. Повреждены линии электропередач. Без света осталось почти 200 тысяч домохозяйств. Метеорологи называют тайфун "Трами" как "чрезвычайно сильный". Сейчас скорость ветра в центре вихря достигает 45 метров в секунду. После Японии, в понедельник, тайфун достигнет Курильских островов.