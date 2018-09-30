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В сети появилось видео «разъезжающего» в машине льва
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В сети появилось видео «разъезжающего» в машине льва 

Рамблер 30 сентября 2018
В одном из автомобилей во Владивостоке очевидцы запечатлели настоящего льва. Хищное животное выглядывало из окна машины и мирно наблюдало за открывающимся ему пейзажем.
Ролик был опубликован в Instagram.
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