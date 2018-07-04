Беспилотник атаковал АЭС во Франции

Два принадлежащих Greenpeace летающих дрона атаковали действующую АЭС Бюже на юго-востоке Франции . Один из беспилотников удалось перехватить жандармерии, тогда как второй, несший костюм Супермена, разбился о стену здания, где хранилось отработавшее ядерное топливо. Видео инцидента показал Greenpeace.

Отмечается, что произошедшее не представляет опасности для ядерного объекта. В международной организации свои действия объяснили необходимостью привлечь внимание к вопросам безопасности АЭС Бюже, уязвимой для внешних атак.

Оператор АЭС, управляющая компания EDF (Electricity of France), заявил, что дроны Greenpeace нарушили бесполетную зону над станцией и запланировал судебное разбирательство с Greenpeace.