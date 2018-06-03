Утка обратила в бегство грубого московского таксиста

Утка, переходившая с утятами дорогу возле торгового центра «Речной» на севере Москвы , атаковала таксиста, пытавшегося прогнать ее. Видео опубликовано в Telegram-канале 360tv

Птица начала летать вокруг него и ущипнула мужчину за ягодицу. В итоге он отстал от нее, и утка пошла своей дорогой.

1 июня руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин посоветовал москвичам подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида.