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Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
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Утка обратила в бегство грубого московского таксиста 

Мослента 5 часов назад
Утка, переходившая с утятами дорогу возле торгового центра «Речной» на севере Москвы, атаковала таксиста, пытавшегося прогнать ее. Видео опубликовано в Telegram-канале 360tv.
Птица начала летать вокруг него и ущипнула мужчину за ягодицу. В итоге он отстал от нее, и утка пошла своей дорогой.
1 июня руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин посоветовал москвичам подсаживать утят-огарей, которых могло разбросать из гнезд сильным ветром, в семьи уток того же вида.
«Сейчас много таких случаев, люди нам звонят, когда находят покалеченных птенцов. Из целого выводка, из 10 утят, выживает один-два, остальные разбиваются, их разбрасывает ветром», — рассказал он.
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