Путин пришел на помощь бабушке-ветерану

Направляясь к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, президент России Владимир Путин заметил, что одна из приглашенных на Красную площадь обронила пригласительный билет и не прошел мимо.

Глава государства поднялся на трибуну, где находились ветераны. Они встали со своих мест, и одна из ветеранов в этот момент обронила пригласительный билет. Путин не прошел мимо, а наклонился, поднял его и протянул пожилой женщине. После этого он поцеловал ее и продолжил идти, пожимая руки присутствующим на трибуне.