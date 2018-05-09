Ещё
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пришел на помощь бабушке-ветерану 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Глава государства поднял и вернул потерянный пригласительный билет.
Направляясь к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, президент России Владимир Путин заметил, что одна из приглашенных на Красную площадь обронила пригласительный билет и не прошел мимо.
Глава государства поднялся на трибуну, где находились ветераны. Они встали со своих мест, и одна из ветеранов в этот момент обронила пригласительный билет. Путин не прошел мимо, а наклонился, поднял его и протянул пожилой женщине. После этого он поцеловал ее и продолжил идти, пожимая руки присутствующим на трибуне.
Между тем, после завершения Парада Победы в Москве Владимир Путин заметил, что сотрудник ФСО не подпустил к нему ветерана, сошедшего с трибуны. Глава государства сам подошел к пожилому мужчине и пригласил его пройти рядом с ним до Александровского сада.
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле прокомментировали инцидент с ветераном на Красной площади На Украине рассказали о подписании Порошенко капитуляции Германии Акция памяти «Беларусь помнит» пройдет в Минске
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде324
Путин спас ветерана на параде Победы460
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном27
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы334
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение