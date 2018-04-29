Минобороны показало эпичное видео учений

В интернете появились профессионально сделанные и смонтированные съемки масштабных учений. Впечатляющее видео опубликовало на YouTube Минобороны РФ

Съемки ведутся с разных ракурсов, в том числе сверху, что придает особую эпичность происходящему. Видео сопровождается специально подобранной музыкой. В кадр попала различная боевая техника на марше, в обороне и наступлении. Также показано взаимодействие с пехотой. Ролик оказался настолько эффектным, что напоминает батальные сцены из художественного фильма.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в учениях с боевой стрельбой на полигоне Мулино в Нижегородской области приняли участие два мотострелковых полка. За семь дней войска отработали практические действия на шести тактических полях, где были специально оборудованы более 2,5 тысяч мишеней. Впервые для учений подобного уровня отработка боевых действий велась на глубину до 20 километров.

"Для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней, имитирующих живую силу и бронетехнику противника, военнослужащие применили комплекс вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, гаубиц "Мста-Б", реактивных систем залпового огня "Град", а также инженерных машин УР-77 для проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях. Действия мотострелковых подразделений при поддержке вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" корректировали расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10"", — отметили в ведомстве.

Уникальным для таких учений стало использование специалистов по информационной борьбе, которые сбросили с вертолета более 50 тысяч листовок, с призывом к окруженным "незаконным вооруженным формированиям" сложить оружие и сдаться.

"Для фильтрации беженцев органами военной полиции территориального гарнизона Нижегородской области были развернутые четыре пункта досмотра. Военнослужащие военной полиции совместно с разведчиками организовали вывод из блокированного города мирных жителей по опыту выполнения задач в Сирийской Арабской Республике", — сообщили в Минобороны.

К учениям привлекались более 3 тысяч военнослужащих и было задействовано свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники.