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Роботы примут участие в Параде Победы
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Роботы примут участие в Параде Победы 

Рамблер 1 час назад
В Параде Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади, могут принять участие роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Они уже прибыли на полигон Алабино, где проходят репетиции. Комплекс «Уран-6» используется для разминирования урбанизированных участков, гористых и мелколесистых территорий. С помощью комплекса «Уран-9» проводится разведка. Также он применяется для огневой поддержки и уничтожения танков и может поражать цели на расстоянии до 5 км в светлое время суток и до 3 км в тёмное.
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