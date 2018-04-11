Роботы примут участие в Параде Победы

В Параде Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади, могут принять участие роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Они уже прибыли на полигон Алабино, где проходят репетиции. Комплекс «Уран-6» используется для разминирования урбанизированных участков, гористых и мелколесистых территорий. С помощью комплекса «Уран-9» проводится разведка. Также он применяется для огневой поддержки и уничтожения танков и может поражать цели на расстоянии до 5 км в светлое время суток и до 3 км в тёмное.