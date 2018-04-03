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Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
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Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре 

Рамблер 1 час назад
Директор школы Винсент Майерс из Вудбери в Вест-Энде Мемориал в Новой Зеландии, выполнил обещание поцеловать свинью, если ученики его школы прочитают 10 000 книг в течение этого учебного года.
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