Кто разрушил роман Натальи Фатеевой и Андрея Миронова 

Изначально к ленте Генриха Оганесяна «Три плюс два» создатели и начальники отнеслись несерьёзно, но зрители моментально полюбили эту жизнерадостную историю. Кстати, ещё до начала съёмок на роли главных героев рассматривались Георгий Вицин, Вячеслав Тихонов и Николай Рыбников, ведь героям пьесы «Дикари» Сергея Михалкова, по которой и был снят фильм, было около 30. Однако режиссёр «омолодил» любителей дикого отдыха и пригласил в картину Андрея Миронова и Евгения Жарикова, им на момент съёмок было чуть больше 20. На площадке завязался роман между Андреем Мироновым и актрисой Натальей Фатеевой, сыгравшей роль дрессировщицы Зои.