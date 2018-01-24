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Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
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Блогер создал эпичное завораживающее видео на «Вальс цветов» Чайковского 

Ридус 2 часа назад

Автор YouTube-канала DoodleChaos решил синхронизировать великий шедевр классической музыки «Вальс цветов» Чайковского с рядом цепных реакций из шариков, дощечек, магнитов и других мелких предметов. Результат получился завораживающим и даже магнетическим.

«Создание этого видео едва не свело меня с ума. Я сотни раз прослушивал отдельные участки этого гениального музыкального произведения, чтобы добиться идеального совпадения движения предметов и музыки», — признался автор видеоролика, который посмотрели уже более полумиллиона раз.

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