Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского

Блогер создал эпичное завораживающее видео на «Вальс цветов» Чайковского

Автор YouTube-канала DoodleChaos решил синхронизировать великий шедевр классической музыки «Вальс цветов» Чайковского с рядом цепных реакций из шариков, дощечек, магнитов и других мелких предметов. Результат получился завораживающим и даже магнетическим.

«Создание этого видео едва не свело меня с ума. Я сотни раз прослушивал отдельные участки этого гениального музыкального произведения, чтобы добиться идеального совпадения движения предметов и музыки», — признался автор видеоролика, который посмотрели уже более полумиллиона раз.