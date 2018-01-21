Нерпы и креветки поддержали ульяновских курсантов

Нерпы и креветки присоединились к Satisfaction Chellenge

Администрация Иркутска присоединилась к флешмобу Satisfaction Chellenge, участники которого поддерживают ульяновских курсантов. На YouTube канале властей города появился клип на композицию Бенни Бенасси Satisfactio с участием нерп, рыб и креветок.

Ролик, в котором курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) танцуют в полуобнаженном виде под Satisfaction, стал вирусным утром 15 января. Руководство училища шутку не оценило и заявило, что юноши позорят российскую авиацию. Начались разговоры об отчислении полуобнаженных курсантов. В поддержку парней аналогичные видеоклипы сняли и выложили в сеть ученики других российских вузов, а также просто неравнодушные россияне и жители других стран.

Тем временем пользователи Сети разделились на два противоположных лагеря. Одни принялись яростно выступать в поддержку будущих летчиков, другие не менее активно осуждали юношей, а также тех, кто стал на их сторону. Петицию в защиту раскованных курсантов Ульяновского института гражданской авиации подписали более 15 тысяч человек. Представители второго лагеря договорились до требований уволить главу Росавиации: иного способа смыть позор с отрасли они не увидели.

Ульяновский институт гражданской авиации имени Бегаева — это ведущий вуз России, где готовят пилотов гражданских самолетов. Несмотря на внешние признаки военизированного учебного заведения, юноши, учащиеся там, не являются военными. А в своем любительском клипе курсанты копировали именно военных: первыми клип на композицию Satisfaction Бенни Бенасси сняли британские элитные войска.

В прокуратуре не обнаружили никаких нарушений в видеоролике ульяновских курсантов-летчиков. Об этом официально заявило ульяновское надзорное ведомство, поставив точку в сетевых спорах. До этого над курсантами нависала угроза отчисления.