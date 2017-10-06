Савченко сломала Турчинову микрофон во время драки в Раде: видео

Нардеп Надежда Савченко во время потасовки в Верховной Раде Украины сломала микрофон одному из самых влиятельных лиц в стране секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Турчинову, сообщио агентство Ura.ru.

Момент, когда бывшая наводчица, помилованная Владимиром Путиным, пытается прервать речь Турчинова, попал на камеру. Глава СНБО в это время призывал депутатов проголосовать за предложенные президенту законы.



Он заявил, что драка депутатов — это «попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором», а все кто против этого закона автоматически признаются предателями, работающими на Россию, сознательно или бессознательно.



«Это ложь», — начала кричать Савченко, буквально вырывая микрофон из трибуны.



Однако Турчинов не стал спорить с ней и покинул Верховную Раду.



Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны предложил принять проект закона о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Кроме того, в Раде порекомендовали внести в проект коррективы, убрав упоминание о Минских договоренностях.