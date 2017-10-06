В сети появилось видео с места ДТП во Владимирской области

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места ДТП во Владимирской области, где столкнулись автобус и пассажирский поезд.



Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на на железнодорожных путях автобус. «Известно о 16 трупах, 34 живы, двое детей в реанимации, человек 12, по предварительным подсчетам, увезли на скорой помощи», — сообщил ТАСС глава администрации города Покров Вячеслав Аракелов.