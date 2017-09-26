СМИ снова поженили Земфиру и Литвинову

Издание Spletnik сообщило о свадьбе певицы Земфиры и режиссера Ренаты Литвиновой, которая якобы состоялась 3 октября в Швеции. При этом новость с теми же "фактами" выходила в СМИ еще в 2009 году.

Как отмечает Spletnik, информацию о свадьбе подтверждают «два одинаковых кольца, которые появились на безымянных пальцах знаменитостей по возвращению из Стокгольма». В столицу Швеции, по данным Spletnik, они отправились из Таллина, где Литвинова работала на съемках фильма «Волшебный кубок». Простой поиск в Сети выдает данные о том, что съемки этого фильма проходили еще в 2009 году, а сама кинолента «Волшебный кубок Роррима Бо», которую упоминает Spletnik, по разным данным, вышла в 2011 или 2015 году.

Кроме того, издание сообщает, что в Таллине Земфира и Литвинова посетили концерт Мадонны. Однако Мадонна в 2017 году не давала концертов в Эстонии.

При этом "новость" о свадьбе певицы и режиссера в 2017 году опубликовали многие СМИ, в том числе «Ура.ру», РЕН ТВ и «Дни.ру».

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Сен 26 2017 в 8:42 PDT

Слухи о свадьбе певицы и режиссера в Швеции появлялись еще в сентябре 2009 года. Тогда об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на «представительницу съемочной группы». По словам собеседницы издания, все члены группы уверены, что Литвинова с Земфирой ездили в Стокгольм для регистрации своих отношений. «Тем более что Рената, никого особо не стесняясь, громко и с восхищением рассказывала, что шведы недавно приняли закон, разрешающий браки между двумя мальчиками или двумя девочками», — отметила она. По информации «Экспресс-газеты», из этой поездки Литвинова и Земфира вернулись с кольцами на пальцах.

Литвинову и Земфиру связывает многолетнее сотрудничество и дружба. Певица говорила, что «у нее нет друзей», но «есть один человек, Рената», и для нее «этого достаточно».