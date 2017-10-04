Глава совета при Минкульте уволился из-за «Матильды»

Глава общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло подал в отставку. Об этом сообщил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. Его слова в среду, 4 октября, передает ТАСС.

Он пояснил, что это произошло из-за ситуации вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.



«Мы так посчитали, что общественный совет в этой ситуации должен был вести себя более жестко, и проблема еще заключалась в том, что Павел Пожигайло, председатель общественного совета, занимал неопределенную позицию. Состоялся серьезный разговор, и он подал в отставку», — сказал Фадеев.



«Руководителем общественного совета подавляющим большинством голосов избран член совета при президенте по культуре Юрий Михайлович Поляков, известный писатель», — заявил министр культуры Владимир Мединский.



«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре прославленного РПЦ страстотерпца оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.