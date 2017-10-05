Терезу Мэй “уволили” в прямом эфире

Британский пранкер Саймон Бродкин прервал выступление премьер-министра Терезы Мэй, вручив ей форму для увольнения P45, пишет Telegraph.



Как сообщается, когда премьер произносила свою речь на съезде консервативной партии Великобритании, к ней внезапно подошел пранкер и протянул бумагу, которая оказалась формой P45 — документ, который заполняют при увольнении. "Борис попросил передать это Вам", — заявил Бродкин, передав бумагу премьеру.



Hi @BorisJohnson, I gave Theresa her P45 just like you asked. pic.twitter.com/gzW0UluDMv— Simon Brodkin (@simonbrodkin) 4 октября 2017 г.

"Есть только один человек, которому я бы хотела вручить форму P45, и это Джереми Корбин", — сказала Мэй в ответ.



В Великобритании каждый работник получает налоговую форму P45 при увольнении. В бланке указываются полученные лицом доходы и уплаченные им налоги. Журналист Пол Бренд поделился в Twitter той самой формой, которую передали британскому премьеру:



Издание также отмечает, что на съезде возмутились тому, что охрана позволила постороннему так близко подойти к премьер-министру.



Позже Бродкин опубликовал в своем микроблоге Twitter сообщение, адресованное главе британского МИД. "Привет, Борис Джонсон, я передал Терезе форму P45, как ты и просил", — написал он.

