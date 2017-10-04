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Отец плененного ИГ россиянина высказался о пропаже сына
Журналистам удалось пообщаться с отцом Романа Заболотного — одного из взятых в плен в Сирии террористами ИГ* россиян.
Отец донского казака Заболотного командир народной дружины Рассветовского сельского поселения Василий Заболотный сообщил агентству РИА «Новости», что беспокоится за сына, но сообщить известные ему подробности отказался. На вопрос журналистов, собирается ли он что-либо предпринимать для освобождения Романа, Заболотный ответил: «Конечно».
Ранее в среду информацию о пленных россиянах в Сирии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время Кремль ищет подтверждения этим сообщениям из источников, заслуживающих доверия.
* Запрещенная на территории РФ организация.
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