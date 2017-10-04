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Путин пошутил про израильскую армию
Президент России высказался по поводу излишнего внимания к своей персоне.
Как сообщает РИА «Новости», во время пленарного заседания, проходящего в рамках российской энергонедели, российскому президенту показалось, что ведущий дискуссии адресует ему слишком много вопросов, и не дав задать очередной вопрос, рассказал ему анекдот про солдата израильской армии.
"Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: "Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?" — "Я возьму "Узи" и буду стрелять". — "Молодец, а если на тебя идут танки?" — "Я возьму гранатомет и буду защищаться". — "Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают?" Он говорит: "Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?" И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?" — цитирует Путина РИА «Новости».
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