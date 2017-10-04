Путин пошутил про израильскую армию

Президент России высказался по поводу излишнего внимания к своей персоне.



Как сообщает РИА «Новости», во время пленарного заседания, проходящего в рамках российской энергонедели, российскому президенту показалось, что ведущий дискуссии адресует ему слишком много вопросов, и не дав задать очередной вопрос, рассказал ему анекдот про солдата израильской армии.