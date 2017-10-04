Путин объяснил разрыв между богатыми и бедными

«По поводу „ножниц“ между богатыми и людьми с низкими доходами. Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать», — заявил глава государства на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». «Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы», — сказал он. «Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с „шоковой терапией“, — отметил Владимир Путин.

Число живущих за чертой бедности меняется. В 2000 году было почти 40 процентов, сейчас уже нет. И хотя за предыдущие два года соотношение немножко скорректировалось в худшую сторону, сейчас оно опять начинает выправляться, привел данные глава государства.

»Нам нужно многое менять в сфере социальной политики, нужно создать систему, при которой помощь государства будет целевым образом идти для тех категорий, которые в ней нуждаются, а не одинаково для всех, что сегодня наблюдается и в здравоохранении, и в сфере социальной поддержки", — заявил Путин.

"Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию", — заключил президент.