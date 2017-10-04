У Караченцова диагностировали опухоль

У актера Николая Караченцова нашли опухоль в левом легком. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

По данным Mash, перед этим артист поступил к врачам с легочным кровотечением. С помощью компьютерной томографии выявили новообразование, а затем Караченцову провели биопсию ткани.

Данных о том, что опухоль может быть злокачественной, пока нет.

О госпитализации Караченцова стало известно 18 сентября. Его супруга Людмила Поргина тогда заявила журналистам, что артист проходит плановую госпитализацию. По ее словам, он отправляется на обследование каждую весну и каждую осень.

Позже СМИ сообщили со ссылкой на справочную службу института Склифосовского, что состояние актера ухудшилось, поэтому его перевели в реанимацию. Сын актера заявил, что его отца отправили в палату реанимации в рамках «планового обследования», чтобы «всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше».