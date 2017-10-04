Джонсон оказался в центре нового скандала из-за шутки о Ливии



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон , в последнее время постоянно оказывающийся в центре скандалов, отпустил рискованную шутку, за которую сразу несколько политиков потребовали его увольнения.



Выступая накануне вечером на мероприятии на полях съезда Консервативной партии в Манчестере, Джонсон, похвалив "белоснежный песок", "прекрасное море" и "настоящий потенциал" Ливии, которую он посетил в августе, на этом не остановился.

Он сказал: "Есть британские бизнесмены, отличные ребята, которые хотят инвестировать в побережье Сирта. Они готовы превратить Сирт в новый Дубай. Им нужно только убрать трупы оттуда, и они будут там".



Шутка была встречена взрывом смеха, однако в Twitter тут же появились неодобрительные отзывы о высказывании Джонсона.



"Это на сто процентов недопустимо, ни для кого. Тем более для министра иностранных дел. Бориса надо за это уволить. Он не представляет мою партию", — написала депутат Хайди Аллен.



Джонсон принял вызов, написав: "Пусть будет стыдно тем людям, которые, не зная и не понимая Ливию, хотят использовать в политических целях возмутительно опасную ситуацию в Сирте. Реальность такова, что убрать тела боевиков ИГИЛ* очень трудно из-за самодельных взрывных устройств и мин. Вот почему Британия играет ключевую роль в восстановлении, и почему я дважды в этом году ездил в Ливию".



Тем не менее, слова Джонсона не успокоили его противников. Страсти накаляются в преддверии большой речи премьера на съезде, многие стали упрекать Мэй в слабости и неспособности "разделаться" с Джонсоном.



Главу МИД коллеги по кабинету не раз упрекали в излишней самостоятельности в высказываниях и недостаточной лояльности по отношению к премьер-министру.