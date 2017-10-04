Пашинин готовит «секретную операцию» в Донбассе

Российский актер Анатолий Пашинин заявил, что участвует в подготовке секретной операции в Донбассе. Он сообщил об этом в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

«Я всего не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что», — рассказал актер и добавил, что это его первая операция за время службы в составе украинского батальона.

Ранее, по словам Пашинина, он был «на автомате» на одной из позиций на передовой, а потом на другой позиции уже с модернизированным пулеметом Калашникова.

Также Пашинин заявил, что пока не намерен возвращаться к съемкам в кино.

«Не рассматриваю, не открываю даже эти письма», — рассказал актер.

В августе 2017 года появилась информация о том, что Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии и несет службу в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Сам актер признался, что «ловит кайф» от происходящего. Пашинин известен, в частности, по сериалу «Грозовые ворота», а также фильмам «Адмирал» и «Мы из будущего».