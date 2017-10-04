Лавров обвинил США в провокациях против российских военных в Сирии

США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил в интервью газете "Аш Шарк Аль-Аусат" глава российского МИД Сергей Лавров.



По его словам, Москву настораживает "тактика полумер" Вашингтона и его союзников в Сирии. Лавров подчеркнул, что у России масса вопросов к коалиции.

"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", — указал он.



Лавров напомнил о "многочисленных "случайных" попаданиях по гражданским объектам", из-за которых гибли мирные жители.



Он также отметил, что с точки зрения международного права действия коалиции в Сирии незаконны. По его словам, Дамаск будет это терпеть до тех пор, пока коалиция борется с террористами.



Лавров подчеркнул, что операция ВКС, напротив, нацелена не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.



"Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет "двойного дна", — подытожил он.



В МИД нередко критикуют стратегию Вашингтона по борьбе с ИГ*. Замглавы ведомства Олег Сыромолотов назвал ее "полностью несостоятельной". По его словам, действия коалиции создают впечатление, что США не хотят допускать разгрома террористов правительственными войсками Сирии.



"Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии — вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ*", — сказал дипломат.



Присутствие США в Сирии



Международная коалиция во главе с США действует в Сирии с 2014 года без согласия Дамаска. Жертвами их ударов нередко становятся мирные жители.



Так, в августе коалиция признала, что с начала операции против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке из-за действий союзников погибли не менее 685 мирных жителей.



В воскресенье в провинции Дейр-эз-Зор 12 мирных жителей стали жертвами ударов коалиции. Как сообщило агентство SANA, большинство из погибших — женщины и дети. В середине сентября SANA со ссылкой на очевидцев сообщило о гибели более двадцати мирных жителей от ударов авиации международной коалиции. В конце июля еще от одного авиаудара в провинции Дейр-эз-Зор погибли 18 человек, более 20 получили ранения.



Как считает военный политолог Андрей Кошкин, очень часто коалиция наносит удары с воздуха без разбора — она на всякий случай "утюжит" всех, стремясь добить боевиков.



"Но часто наносят удары и по мирному населению. Также мы знаем много случаев, когда они наносят удары и по правительственным войскам", — подчеркнул Кошкин.



*террористическая группировка, запрещенная в России



