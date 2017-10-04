Джигурду заподозрили в измене Анисиной

По данным газеты, с Донной Луной актер познакомился на записи телепередачи о магии драгоценных камней. Источники «КП» утверждают, что после программы Джигурда пригласил ее к себе в гости, а «дама не отказалась».

Экс-директор Джигурды Антонина Саврасова рассказала изданию, что у Джигурды и Луны «романтические отношения», женщина якобы уже несколько дней гостит в его московской квартире.

«Точнее, это квартира его бывшей жены Марины Анисиной . Узнав про новую музу Никиты, Марина потребовала освободить жилье. Сказала, что будет сдавать квадратные метры: нужны деньги. Никите попросту негде жить, но его нынешняя чаровница — женщина состоятельная, имеет недвижимость в Италии, а также итальянское гражданство», — отметила Саврасова.

По словам бывшего директора, у Джигурды с Анисиной сейчас «нет отношений».

Донна Луна увлекается мистикой и эзотерикой, поэтому у них с Джигурдой нашлись общие темы для разговора. На странице Донны Луны в соцсети «ВКонтакте» опубликовано несколько фотографий с актером. «Ах… русские Мужчины… сложно устоять… но постараюсь», — так дизайнер подписала одну из них.

ВКонтакте

Джигурда был женат на Анисиной с февраля 2008 года. У пары двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. В октябре 2016 года Анисина подала на развод, в ноябре начался бракоразводный процесс. В мае Анисина заявила, что даже после официального развода она продолжает отношения с Джигурдой. В августе актер говорил, что они с фигуристкой «работают над зачатием третьего ребенка».