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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам о дополнительном выходном в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает РИА Новости.
День народного единства отмечается 4 ноября. В этом году этот день выпадает на субботу.
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«В связи с тем, что в этом году 4 ноября выпадает на субботу, которая является выходным днем, и переносится на ближайший рабочий день, понедельник 6 ноября также будет выходным. При этом продолжительность рабочего дня в пятницу 3 ноября сокращается на 1 час», — сообщили в Роструде.
Ранее во вторник стало известно, что Госдума рассмотрит предложение объявить нерабочими новогодними праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими.
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