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Назван самый влиятельный человек в мире
Американский журнал Vanity Fair составил рейтинг самых влиятельных людей в мире.
Список включает в себя деятелей IT-индустрии, кино, шоу-бизнеса, промышленников и финансистов.
Второй год подряд его возглавил американский миллиардер Джефф Безос. Он является основателем интернет-компании Amazon, аэрокосмической компании Blue Origin и владельцем издательского дома Washington Post. Безос — один из богатейших людей планеты с состоянием более чем в 80 миллиардов долларов.
Второе место в списке занял основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Главным достижением его компании в этом году стали 2 миллиарда активных пользователей в месяц.
Глава Apple Тим Кук расположился на третьем месте. Капитализация компании в этом году впервые превысила 800 миллиардов долларов.
Четвертое и пятое места занимают основатель Google Ларри Пейдж и бизнесмен Илон Маск.
В конце июля 2017 года Джефф Безос сместил с первой строчки богатейших людей мира Билла Гейтса. Впрочем, уже на следующий основатель Microsoft вернул свою позицию.
Тим Кук Илон Маск Ларри Пейдж Джефф Безос Еще 2 тега
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