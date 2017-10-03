СМИ сообщают, что Марат Башаров поднял руку на молодую жену

Теперь в СМИ появилась информация о том. что после возвращения из романтического путешествия Марат и Елизавета серьезно поссорились. Напомним, что пара сыграла свадьбу в сентябре и сразу после праздника отправилась на отдых в Доминиканскую Республику. Как только молодожены вернулись из отпуска, у них произошла крупная ссора.



По словам источника из окружения семьи, дело дошло до рукоприкладства. "Лиза писать заявление в полицию не стала, а пожаловалась брату. Тот сразу приехал и разобрался с зятем по-мужски. Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепо-глухой. Она, кстати, рассказывала, что по пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает", — — поделился друг Федора Шевыркова для EG.ru

Отметим, что на прошлой неделе гримерам на одной из съемочных площадок, где задействован Марат, пришлось гораздо дольше работать над его лицом, так как артист выглядел довольно помято, а на лице красовались синяки. Башаров отметил, что подрался с женой. Добавим, что сами супруги эту информацию не комментировали и пока что не отреагировали на слухи о том, что они подрались.