Новогодние каникулы могут сократить

Предложение КПРФ о сокращении новогодних каникул вошло в список обязательных для рассмотрения Госдумой инициатив. Об этом сообщает РБК.

Законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии. В этом документе парламентарии предложили объявить нерабочими новогодними праздничными днями 31 декабря, 1, 2 и 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января сделать рабочими.

В то же время депутаты предложили сделать выходными днями 18 марта (день присоединения Крыма к России) и 7 ноября (День Октябрьской революции). Таким образом, коммунисты хотят сделать в 2017 году на два выходных меньше. В КПРФ свою инициативу объяснили тем, что россияне в начале нового года якобы остаются без зарплаты.

Законопроект уже направили в комитет Госдумы по труду и соцполитике. Председатель комитета Ярослав Нилов ЛДПР ) заявил РБК , что инициатива вряд ли будет поддержана профильным комитетом, так как «просто забирать выходные неправильно».

В ЛДПР ранее предлагали заменить новогодние праздники десятидневным оплачиваемым отпуском. В партии заявляли, что длительные каникулы в холодное время года «плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к различным негативным ситуациям», например, к «перееданию и злоупотреблению спиртными напитками».