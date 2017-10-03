Конфликт Порошенко и Авакова вышел на новый уровень

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что между президентом страны Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым есть конфликт. Об этом экс-советник главы МВД рассказал в эфире телеканала ICTV.

На вопрос журналиста, существует ли конфликт между политиками, Геращенко ответил, что «с первого же дня избрания президента». По его словам, причиной конфликта является разный подход Порошенко и Авакова к проведению криминальных расследований и к вопросам обеспечения безопасности.

«Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках», — заявил депутат и добавил, что министр Аваков считает это «очень опасным прецедентом».

Как заявил Геращенко, сейчас на Украине существует «баланс власти»: Порошенко отвечает за СБУ и вместе с Радой назначает генпрокурора, а Аваков «является балансом власти… и гарантом недопущения тех ошибок и преступлений, которые были допущены Януковичем».

Также народный депутат гарантировал, что власть, МВД, Нацгвария и Нацполиция никогда не будут использованы против народа, чтобы не допустить каких-либо народных выступлений, «если они будут законными и обоснованными».

Между тем глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде Артур Герасимов опроверг желание президента узурпировать власть и его конфликт с главой МВД.