Названа причина смерти основателя Playboy

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в результате остановки сердца. Об этом сообщает портал The Blast со ссылкой на заключение о смерти.



Кроме того, в заключении в качестве причины указана легочная недостаточность. В последние несколько дней Хефнер страдал от кишечной палочки и заражения крови.



Издание также подметило тот факт, что документах в графе профессия значится «основатель Playboy».



В день смерти Хефнера стало известно, что его жена Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа. Согласно завещанию, деньги перейдут его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.



В ночь на 28 сентября в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.