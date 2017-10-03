В Киеве не теряют надежды на возвращение Крыма в состав Украины. Так, депутат Верховной Рады Наталья Веселова в интервью изданию «Цензор» заявила, что вопрос о возвращении Крыма решится до 2019 года, после президентских выборов в РФ и до президентских выборов на Украине.



Ранее украинский лидер Ранее украинский лидер Петр Порошенко предложил создать международную группу по возвращению Крыма, а также заявлял, что Украина имеет возможность сделать Крым непосильной ношей для России.



Напомним, что воссоединение Крыма и России произошло в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума. Тогда за возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% жителей республики. Украинская сторона признать результаты референдума отказалась.