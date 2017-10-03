В Китае не пожелавший платить за отель турист сбежал по проводу

В Китае турист, решивший не платить за номер в отеле, попытался сбежать по проводу. Видео инцидента, произошедшего в городе Панчжоу на юго-востоке страны, появилось в интернете, передает РИА Новости

На кадрах видно, как турист на высоте 19-этажного дома покидает номер по натянутому проводу. Мужчина хотел перебраться в другое здание, однако после нескольких секунд балансирования повис.

Прибывшие спасатели и пожарные помогли «беглецу» спуститься на землю, где его арестовала полиция. Теперь недобросовестный клиент должен будет оплатить не только номер, но и крупный штраф.