Водянову заподозрили в сокрытии страшной болезни

Блогер Лена Миро заподозрила у российской модели Натальи Водяновой «зависимости» и «страшную болезнь». Об этом она написала в своем «Живом Журнале».

«Я не знаю, что там происходит в жизни Натальи Водяновой, но выглядит она отвратительно», — заявила Миро.

Публикация от Лена Миро (@lenamyro) Окт 1 2017 в 10:03 PDT

По мнению блогера, Водянова выглядит, как человек, который знает, что такое зависимости, а ее «землистый цвет лица» может быть «результатом страшной болезни».

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Блогер сравнила фотографии россиянки с другими моделями, присутствовавшими на тех же мероприятиях, и пришла к выводу, что образом Водяной является «то ли наркоманка, то ли анорексичка, то ли просто хорошая, но очень худая женщина с выпученными глазами».

Напоследок Миро задается вопросом, кто и почему доверяет человеку с такой внешностью решать вопросы детей с особенностями развития. Сама она призналась, что не доверилась бы Водяновой.

«Вся деятельность этой модели в отношение больных детей, на мой взгляд, очень дурно пахнет», — заявила блогер.

В 2004 году Наталья Водянова основала фонд «Обнаженные сердца» с целью оказания помощи детям в России и за ее пределами. Миссией фонда является помощь в становлении инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития.