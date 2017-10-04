Путин рассказал о проблемах с дозаправкой во время полета на Ту-160



Во время встречи с создателями фильма "Салют-7" президент России Владимир Путин рассказал о своем опыте полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 в 2005 году, передает "Интерфакс"

Путин, в частности, отметил чрезвычайную сложность стыковки с неуправляемой космической станцией, вспомнив о собственных ощущениях во время дозаправки в воздухе на борту Ту-160 во время полета в Мурманскую область.



"Я наблюдал сам, сидел рядом с пилотом, когда он проводил дозаправку, и понимал, что сложности есть. У него не с первого раза получилось, и он был весь в поту", — сказал он.

