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Путин рассказал о проблемах с дозаправкой во время полета на Ту-160

Во время встречи с создателями фильма "Салют-7" президент России Владимир Путин рассказал о своем опыте полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 в 2005 году, передает "Интерфакс".
Путин, в частности, отметил чрезвычайную сложность стыковки с неуправляемой космической станцией, вспомнив о собственных ощущениях во время дозаправки в воздухе на борту Ту-160 во время полета в Мурманскую область.
"Я наблюдал сам, сидел рядом с пилотом, когда он проводил дозаправку, и понимал, что сложности есть. У него не с первого раза получилось, и он был весь в поту", — сказал он.
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Президент также поинтересовался у летчиков-космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которые послужили в качестве прототипов для главных героев фильма, ругались ли они в космосе, на что космонавты, смеясь, ответили отрицательно.
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Интерфакс
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