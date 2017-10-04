Главные события у вас в почте
Путин рассказал о проблемах с дозаправкой во время полета на Ту-160
Во время встречи с создателями фильма "Салют-7" президент России Владимир Путин рассказал о своем опыте полета на стратегическом бомбардировщике Ту-160 в 2005 году, передает "Интерфакс".
Путин, в частности, отметил чрезвычайную сложность стыковки с неуправляемой космической станцией, вспомнив о собственных ощущениях во время дозаправки в воздухе на борту Ту-160 во время полета в Мурманскую область.
"Я наблюдал сам, сидел рядом с пилотом, когда он проводил дозаправку, и понимал, что сложности есть. У него не с первого раза получилось, и он был весь в поту", — сказал он.
Президент также поинтересовался у летчиков-космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которые послужили в качестве прототипов для главных героев фильма, ругались ли они в космосе, на что космонавты, смеясь, ответили отрицательно.
Оставить комментарий