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В Лас-Вегасе находятся около 50 туристов из России
По словам представителей Ростуризма, в Лас-Вегасе находятся около 50 туристов из России, сообщений о пострадавших среди них не поступало, передает "Интерфакс".
"Организованных групп туристов в Лас-Вегасе нет, индивидуальных туристов там небольшое количество — всего около 50 человек. В Ростуризм информация о пострадавших в результате инцидента российских туристах не поступала", — рассказали в ведомстве.
Неизвестный открыл огонь с балкона развлекательного комплекса Mandalay-Bay, в результате чего погибли более 20 человек и более 100 получили ранения. Мужчина был ликвидирован полицией.
Ранее сообщалось, что в полиции рассказали о спутнице стрелка из Лас-Вегаса.
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