По словам представителей Ростуризма, в Лас-Вегасе находятся около 50 туристов из России, сообщений о пострадавших среди них не поступало, передает "Интерфакс".



"Организованных групп туристов в Лас-Вегасе нет, индивидуальных туристов там небольшое количество — всего около 50 человек. В Ростуризм информация о пострадавших в результате инцидента российских туристах не поступала", — рассказали в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в полиции рассказали о спутнице стрелка из Лас-Вегаса.