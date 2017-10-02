Медведев утвердил правила пользования кадилом

Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима. Постановление опубликовано на официальном сайте исполнительного органа.

Документ дополняет правила разделом «Объекты религиозного назначения». Например, в нем подробно описаны правила пользования кадилом, сосудом для курения ладана при богослужении.

Так, во время богослужений разожженные кадила могут размещаться только на негорючих основаниях в специально отведенных местах с отделкой из негорючих материалов, а расстояние от места установки кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других горючих предметов должно быть не менее половины метра.

Кроме того, постановление допускает размещение травы в молельном зале в праздник Святой Троицы не более чем на сутки с дальнейшей заменой.

Документ подготовлен Министерство чрезвычайных ситуаций России по результатам мониторинга практики применения Правил противопожарного режима и согласован с Межрелигиозным советом России.