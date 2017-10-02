ФСБ заявила о задержании в Москве готовившей теракты ячейки ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла противоправную деятельность ячейки террористической группировки "Исламское государство" в Москве, передает РИА "Новости".



Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.



"В результате проведенных 30 сентября оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки… ИГ", — говорится в сообщении.



По данным ведомства, в ее деятельности участвовали граждане России из Северо-Кавказского региона, они придерживались повышенных мер конспирации.



"Членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", — добавили в ФСБ.



Отмечается, что все члены ячейки в настоящее время задержаны. В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.



"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.