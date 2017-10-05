Викторию Лопыреву после переноса свадьбы заметили с другим мужчиной

Знаменитая модель и телеведущая Виктория Лопырева 5 октября должна была выходить замуж за популярного певца Николая Баскова, но свадьбу пришлось отложить. Видимо, звезда не сильно расстроилась из-за этого.

Сейчас она путешествует по Венгрии. На днях Виктория даже поделилась интересным снимком из Будапешта. Вот только на фотографии звезда оказалась не одна, а рядом с симпатичным мужчиной, который точно не является её будущим мужем. Как выяснилось, это был полузащитник клуба сборной Венгрии по футболу Балаж Джуджак. Многие поклонники Виктории расценили такой снимок как измену Николаю. Другие же решили, что звезды прекрасно смотрятся вместе, и, возможно, модели стоит присмотреться к нему получше: «Какие красавчики! Огонь! Присмотрись к нему, Викочка. Молодой, красивый, не поет, слава богу» «Это как измена… Николай что об этом думает?» «Красивая пара.» «Только отменили свадьбу, Вика уже пошла в бой. Я бы тоже в её возрасте долго не переживала» «А где же Коленька Басков? Ужас, ты просто воспользовалась им и затем разбила сердце. Кошмар»

В целом, в сети сейчас ходит очень много слухов вокруг свадьбы Николая и Виктории. После скандального выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым часть поклонников уверена, что никакого бракосочетания не будет в принципе. Люди думают, что вся любовь оказалась лишь удачным пиар-ходом, который звезды умело завершили. Некоторые же не верят им и надеются, что хотя бы венчание точно состоится.