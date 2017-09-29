Тимати назвал причину ухода со сцены

Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, заявил, что временно приостанавливает концертную деятельность. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Музыкант уточнил, что 4 ноября 2017 года состоится его последний сольный концерт в ближайшие 2-3 года.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Сен 29 2017 в 4:57 PDT

Причиной стало его желание «не пропустить детство своей дочки». По словам Юнусова, подготовка подобных шоу и бизнес-проекты отнимают большую часть его времени.

«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», — уточнил музыкант.