Человек с ножом напал на прохожих в Марселе

Стражи порядка Марселя застрелили мужчину, который с ножом нападал на людей на вокзале Сен-Шарль. Данные СМИ о погибших разнятся: жертвами нападения могли стать одно одно до двух человек. В то же время газета Figaro, что два человека ранены.

В настоящее время французская полиция проводит спецоперацию на вокзале, передает РИА «Новости».

Известно, что глава МВД Франции Жерар Коллон в воскресенье прибудет к месту нападения на прохожих.

«Марсель. После нападения, произошедшего рядом с вокзалом Сен-Шарль, я немедленно направляюсь к месту», — написал сам Коллон в своем Twitter.