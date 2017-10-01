Эрдоган: Турции больше не нужно членство в ЕС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна уже фактически не нуждается в членстве в ЕС, тогда как политика Евросоюза завязана на Анкаре, сообщает Anadolu

«Единственный путь реализации новых планов ЕС лежит через полноправное членство Анкары. Турция готова поддержать инициативы Брюсселя в этом направлении и внести вклад в будущее развитие Европы», — сказал он.

В случае если ЕС предпочтет другой сценарий, Турция ничего не потеряет и продолжит двигаться по своему пути, заявил Эрдоган.

Он также отметил, что страны Европейского союза не оказывают Анкаре поддержку в борьбе с проявлениями терроризма. «Страны ЕС возглавляют список государств, в чьей поддержке Анкара разочаровалась больше всего. Анкара крайне встревожена лояльным отношением к терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в Евросоюзе», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что сегодняшняя Европа это место, «где террористы могут действовать абсолютно свободно, беспрепятственно строя и реализуя планы против законных властей Турции».