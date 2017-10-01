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У летевшего в Иркутск самолета загорелся двигатель

Двигатель загорелся на самолете Талакан — Иркутск во время взлета. Пассажиры рейса сняли пожар на видео.
Загорелся самолет Ан-148, принадлежащий авиакомпании «Ангара».
Инцидент произошел в субботу, 30 сентября. По предварительным данным, экипажу корабля удалось потушить возгорание. В результате самолет удачно сел, после чего его отправили на ремонт. Во время ЧП никто не пострадал.
В прошлом году схожий инцидент произошел в Токио. Двигатель пассажирского Boeing загорелся во время взлета. Капитан экстренно прервал полет и вернулся в аэропорт японской столицы.
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