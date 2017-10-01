Восстановить электроснабжение Якутска возможно через два часа

Жителей города Якутска и пригородов, которые остались без электроэнергии из-за аварии на Якутской ГРЭС, подключат к резервным источниками питания, сообщил РИА Новости представитель правительства республики Саха. Полное восстановление электроснабжения возможно через час. Ранее сообщалось, что технологический хлопок произошел на трансформаторной подстанции с последующим возгоранием на ГРЭС в Якутске. Один человек пострадал. Он госпитализирован с ожогами. Причины аварии выясняются. На территории ГРЭС работают следователи.