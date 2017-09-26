Екатерина Андреева призналась в провалах памяти

Телеведущая Екатерина Андреева сделала много неожиданных признаний во время записи передачи «Честное слово» с Юрием Николаевым. Некоторые кадры из нее она выложила в своем Instagram

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Сен 26 2017 в 8:15 PDT

«На сцене видно всем, за сценой-только тем, кого пригласили. Я приглашаю всех своих спутников по Инсте за кулисы тех мест,

где сама бываю. Сегодня тема-нужно ли рассказывать о своей личной жизни? Голая правда-это хорошо? Или лучше правда в купальнике, джинсах, куртке или платье? Ну кто устоит перед обаянием Юрия Николаева?» — решила заинтриговать своих зрителей звезда.

Из таких секретов — откровение ведущей о том, что она иногда даже не может вспомнить год и день своего рождения. Впрочем, не только свой, но и чужие. Но ее окружение уже привыкло к этой особенности, поэтому никто не обижается, если она забывает их поздравить. «Я просто не помню, что такое возраст. Я не считаю года», — сказала она.

Андреева также рассказала о своих отношениях с мужем — бизнесменом Душаном Перовичем. Она предпочитает назвать своего мужа Душкой, а он ее называет Котенком. Телеведущая отметила, что точно знает, как распознать, что у мужа скверное настроение. «Если Душан обратился ко мне "Катя" — написал сообщение или лично, это плохо», — сказала она. Она добавила, что многому научилась от мужа. Это такие качества как терпение, умение правильно распределять свое время, умение слушать людей и быть толерантной.