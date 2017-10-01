Представлен первый российский кабриолет «Крым»

Первый отечественный кабриолет «Крым» собран студентами и аспирантами МГТУ имени Баумана из узлов и агрегатов автомобиля Lada Kalina. В сети уже появились фото и видео нового родстера.

По словам разработчиков, под капотом «Крыма» находится двигатель мощностью 106 лошадиных сил и объемом 1,6 литров. Благодаря этому кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунд, его максимальная скорость может достигать 200 км/ч, сообщает ФАН.