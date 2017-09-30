В Одессе произошла драка между сторонниками Саакашвили и его противниками

В Одессе в ходе акции сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили произошла драка. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что инцидент произошел в начале акции, когда на месте находились несколько сотен сторонников Саакашвили, а самого политика еще не было.

Напротив места проведения акции собрались несколько десятков «молодых людей спортивной внешности». Они громко включили музыку, что мешало выступать участникам акции.

После этого сторонники Саакашвили решили силовым способом выключить музыку, в результате чего произошло столкновение.

Как сообщает «Думская», между сторонами периодически возникают стычки, в результате чего приходится вмешиваться полиции.

Вскоре к месту событий прибыл Саакашвили. Он произнес речь и пошел гулять по городу.

Сообщается, что из-за него на одной из улиц образовался затор.