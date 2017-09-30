Умерла Наталия Журавлева

В субботу на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка России актриса «Табакерки» Наталия Журавлева, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Журавлева пришла в труппу театра по приглашению Олега Табакова в 1995 году. «30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату, не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной яркой актрисы. Весь коллектив театра Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны», — рассказали в театре.

Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье мастера художественного слова, народного артиста СССР Дмитрия Журавлева. Актриса закончила школу-студию МХАТ. В 1960-м году пришла в труппу театра имени Ленкома, где работала с режиссером Анатолием Эфросом.

С 1991 года Журавлева преподавала сценическую речь в школе-студии МХАТ.